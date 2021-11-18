Польша выдвинула Беларуси ультиматум

Польша выдвинула ультиматум Беларуси из-за ситуации с беженцами на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД республики.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", - говорится в сообщении. Если реакции на него не последует, Варшава грозит закрыть железнодорожный пункт пропуска в районе Кузницы.

В свою очередь, генпрокурор Беларуси Андрей Швед ранее обвинил первых лиц Польши, включая президента и премьер-министра, в санкционировании насилия в отношении людей на границе. В настоящее время Минск подтверждает, что в одном только стихийном лагере остаются около 2000 человек - выходцев с Ближнего Востока, ожидающих открытия гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего - в Германию.