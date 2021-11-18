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18.11.2021 16:57
Рубрика: Общество

Поражение ЖКТ у детей может быть выделено в отдельную форму COVID

Текст: Нина Егоршева

В отдельную форму коронавируса у детей предложено выделить изолированное поражение желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, число таких случаев с приходом штамма "дельта" выросло в десять раз.

Фото: РИА Новости
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В ходе онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" Горелов напомнил, что в 2020 году только у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. С приходом дельта-штамма эта цифра увеличилась до 20%, то есть у каждого пятого заболевшего коронавирусом ребенка отмечается изолирование поражение ЖКТ, передает РИА Новости.

По словам эксперта, при подобном течении болезни на первый план выходит умеренная лихорадка, мышечные боли, вялость, головная боль. При этом доминируют боли в животе, тошнота и рвота. Александр Горелов уточнил, что длится диарейный синдром в среднем около четырех дней.

Ранее Горелов рассказал, что естественная встреча с коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией. При вакцинации против COVID-19 шансов родить здоровых детей гораздо больше.

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