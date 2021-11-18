Эксперт предупредил о проблемах с репродуктивной системой у подростков после COVID

Доля детей в общем числе заразившихся коронавирусной инфекцией в нынешнем году остается примерно на том же уровне, что и в прошлом, однако с приходом "дельта"-штамма COVID-19 дети стали чаще переносить заболевание в тяжелой форме, с появлением серьезных осложнений, в том числе и на репродуктивную систему. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на заседании Научного совета РАН.

В прошлом году доля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей буквально с рождения составила 10,5%, в нынешнем, с приходом "дельта", отмечалось некоторое повышение детской заболеваемости, по итогам девяти месяцев на долю детей пришлось 10,7%. При этом заболевают дети всех возрастных групп - буквально с рождения, и заболевание протекает в тяжелой форме чаще, чем раньше.

"Даже дошколята и дети до года активно вовлекаются в эпидемиологический процесс. При этом, по нашим данным, в двух третях случаев источником заражения является член семьи. В 2020 году полагали, что дети переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, однако с приходом "дельта"-варианта отмечается рост количества тяжелых форм протекания болезни, особенно у детей до года и имеющих хронические заболевания - неврологические, дыхательной системы, сердца, генетические нарушения", - подчеркнул Александр Горелов.

Ученые разработали классификацию проявления COVID-19 у детей: это бессимптомная форма, течение по типу ОРВИ, развитие вирусной пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсис и септический шок. Кроме того, около двух процентов детей, заразившись коронавирусом, имеет проблемы с ЖКТ по типу диспепсии, причем иногда и без поражения легких, что нужно учитывать при диагностике.

Горелов также отметил, что отмечены случаи негативного влияния коронавируса на репродуктивные органы, в том числе у подростков. Предотвратить такие негативные сценарии можно с помощью вакцинации. "Большинство развитых стран - США, страны ЕС, Израиль и так далее уже активно вакцинируют подростков начиная с 12 лет, и некоторые страны прививают также детей младшего возраста", - сказал Горелов, подчеркивая важное профилактическое значение вакцинации.

В России, по его словам, продолжаются клинические исследования вакцины для применения у подростков, препарат подан на регистрацию в Минздрав России при условии проведения дальнейших широкомасштабных испытаний.

Естественная встреча с коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией, а вот при вакцинации против COVID-19 шансов родить здоровых детей гораздо больше, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше", - сказал Горелов, которого цитирует портал стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что безопасность любых вакцин проверяется в соответствии с жесткими международными протоколами, сначала на животных, затем на добровольцах.