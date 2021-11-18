Производитель электромобилей Rivian обошел по капитализации Volkswagen

"Биржевое ралли" акций Rivian Automotive Inc, длившееся пять дней, привело стартап по производству электрических грузовиков и пикапов в тройку самых дорогих автокомпаний мира.

Как следует из данных Nasdaq, пик роста ценных бумаг Rivian достигал 172,01 доллара США, что почти на 120 процентов выше их стоимости в 78 долларов США при первоначальном размещении 9 ноября.

Капитализация компании приблизилась к 150 миллиардам долларов США, что оказалось выше рыночной стоимости Volkswagen AG, которая оценивается в 138,9 миллиарда долларов США. При этом все подразделения немецкого автоконцерна выпускают около 10 миллионов автомобилей в год, а Rivian продала лишь около 150 электромобилей, начав серийное производство в сентябре этого года. После роста на бирже компания стала крупнейшим американским предприятием с нулевой выручкой.

Как отмечает Bloomberg, спрос на акции Rivian может объяснятся тем, что у инвесторов, желающих попасть в сектор электромобилей, появилась возможность приобретать ценные бумаги других производителей, кроме Tesla, являющейся первопроходцем отрасли.

На данный момент крупнейшими акционерами компании являются Amazon и Ford. По планам, к 2023 году Rivian будет выпускать около 150 тысяч электрокаров в год.

Издание добавляет, что в последнее время производители электромобилей возглавили список самых покупаемых активов на платформах розничной торговли ценными бумагами.

К слову, сейчас акции Rivian торгуются в районе 145 долларов за единицу.