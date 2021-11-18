Власть
18.11.2021 17:19
Текст: Галина Мисливская

Путин: Ситуация в Беларуси успокоилась, но проблемы есть

Россия призывает власти и оппозицию в Беларуси к диалогу, а со своей стороны намерена продолжать интеграционные процессы, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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"Мы знаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", - сказал он.

Со своей стороны Москва продолжит углублять интеграцию с Минском, выполнять положения "всех 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковской и кредитной политики", заявил Владимир Путин.

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