"Ну, погоди!" покажут в формате мультконцерта

Узнаваемые с первых нот мелодии и песни исполнят Большой джазовый оркестр Петра Востокова и вокальный квартет "Республика". А в это время на большом экране будут показывать самые смешные моменты из любимого мультсериала "Ну, погоди!".

Волк и Заяц впервые появились на экране более полувека назад и сразу же полюбились маленьким зрителям. Да и сейчас дети и взрослые с удовольствием в сотый раз пересматривают любимые серии, искренне радуясь за Зайца и от всего сердца сочувствуя невезучему Волку, повторяя вслед за ним: "Ну, Заяц, погоди!".

Песни из мультфильма, музыку к которым написали Александр Зацепин, Георгий Гаранян, Геннадий Гладков и другие композиторы, стали настоящими народными хитами. Зрители услышат ставшие уже легендарными песни: "Водные лыжи", "Комарово", "Веселый марш монтажников", "Миллион алых роз" и многие другие.

Второй всероссийский фестиваль мультконцертов организован студией "Союзмультфильм" совместно с группой компаний Zapomni при поддержке Министерства Культуры РФ и Российского Фонда Культуры.