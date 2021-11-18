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18.11.2021 14:15
Рубрика: Культура

"Ну, погоди!" покажут в формате мультконцерта

Текст: Наталья Лебедева
Что будет, если соединить один их самых известных и любимых советских мультфильмов и джазовый оркестр? Получится невероятный мультконцерт "Ну, погоди!", премьера которого состоится 5 декабря в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в рамках Второго всероссийского фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм".
Фото: предоставлено «Союзмультфильмом» Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»
Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»

Узнаваемые с первых нот мелодии и песни исполнят Большой джазовый оркестр Петра Востокова и вокальный квартет "Республика". А в это время на большом экране будут показывать самые смешные моменты из любимого мультсериала "Ну, погоди!".

Фото: kinopoisk.ru
В "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!"

Волк и Заяц впервые появились на экране более полувека назад и сразу же полюбились маленьким зрителям. Да и сейчас дети и взрослые с удовольствием в сотый раз пересматривают любимые серии, искренне радуясь за Зайца и от всего сердца сочувствуя невезучему Волку, повторяя вслед за ним: "Ну, Заяц, погоди!".

Песни из мультфильма, музыку к которым написали Александр Зацепин, Георгий Гаранян, Геннадий Гладков и другие композиторы, стали настоящими народными хитами. Зрители услышат ставшие уже легендарными песни: "Водные лыжи", "Комарово", "Веселый марш монтажников", "Миллион алых роз" и многие другие.

Второй всероссийский фестиваль мультконцертов организован студией "Союзмультфильм" совместно с группой компаний Zapomni при поддержке Министерства Культуры РФ и Российского Фонда Культуры.

Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»
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