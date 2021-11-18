Станция метро Беговая в Москве будет принимать поезда МЦД-4

Новости

Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
Путин сам сообщит о своей ревакцинации от коронавируса 13:05
Набиуллина рассказала о связи ключевой ставки и доступности ипотеки 13:03
В Татарстане прекратят продажу билетов на автовокзалах без QR-кода 12:59
Премьер Беларуси принял участие в заседании Евразийского межправсовета 12:58
Билл Гейтс: Коронавирус станет менее опасным уже к середине 2022 года 12:52
"Белавиа" ввела ограничения на полеты граждан шести стран из Ташкента в Минск 12:44
На границе с Казахстаном задержаны 14 фур с запрещенными товарами 12:29
Путин и Мирзиёев обсудят Афганистан и подпишут документы 12:23
Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон "Пэм и Томми" 12:19
42-летний экс-игрок "Крыльев Советов" умер из-за последствий коронавируса 12:09
В 50 лет умер самый популярный белый певец ЮАР Тёнс Йордан 12:06
Врач дала совет, как пережить предстоящее падение атмосферного давления 12:02
Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 11:50
Умерла актриса из "Клиники" и "Вавилона 5" Берген Уильямс 11:50
Депутат бундестага раскритиковал претензии ЕС к РФ об объеме поставок газа 11:50
Самолет для эвакуации беженцев вылетел из Ирака в Минск 11:46
Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов 11:41
Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте 11:28
Россия помогла ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Казахстане 11:28
Картину Моне "Пруд с водяными лилиями" продали на Sotheby"s за $50,8 млн 11:19
Разработан сокращающий в два раза трафик метод кодирования видеофайлов 11:19
В США застрелен рэпер Янг Дольф 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 12:21
Рубрика: Экономика

Станция метро Беговая в Москве будет принимать поезда МЦД-4

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В рамках подготовки инфраструктуры Московской железной дороги к запуску МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная ведется работа по реконструкции станции Беговая МЦД-1. Станцию почти построят заново. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Поезда в московском метро обновят за три года

Здесь будут три новые платформы, пассажирский вестибюль и технические зоны. Общая площадь вестибюля составит порядка 4 тыс. кв. метров. Длина каждой платформы составит 275 метров, при этом две боковые платформы будут берегового типа, а центральная - островного, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. По всей длине их оборудуют навесами со светодиодными светильниками. Подняться с платформы можно будет по эскалатору или на лифтах.

Кроме того, в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, комната матери и ребенка, санитарные комнаты. Как сообщает пресс-служба, надземный вестибюль будет интегрирован с существующим выходом станции метро "Беговая": пассажиры могут совершать пересадку между МЦД и метро без выхода на улицу.

"После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1 и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.- Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время. Для пропуска поездов МЦД-4 в районе Беговой будут проложены два дополнительных главных пути, к которым будет подключена новая соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями".

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей
МИД: Москва сожалеет о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами
Посол РФ в Кабуле обвинил США в наступлении голода в Афганистане
Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью