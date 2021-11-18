Станция метро Беговая в Москве будет принимать поезда МЦД-4

В рамках подготовки инфраструктуры Московской железной дороги к запуску МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная ведется работа по реконструкции станции Беговая МЦД-1. Станцию почти построят заново. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Московской железной дороги.

Здесь будут три новые платформы, пассажирский вестибюль и технические зоны. Общая площадь вестибюля составит порядка 4 тыс. кв. метров. Длина каждой платформы составит 275 метров, при этом две боковые платформы будут берегового типа, а центральная - островного, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. По всей длине их оборудуют навесами со светодиодными светильниками. Подняться с платформы можно будет по эскалатору или на лифтах.

Кроме того, в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, комната матери и ребенка, санитарные комнаты. Как сообщает пресс-служба, надземный вестибюль будет интегрирован с существующим выходом станции метро "Беговая": пассажиры могут совершать пересадку между МЦД и метро без выхода на улицу.

"После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1 и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.- Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время. Для пропуска поездов МЦД-4 в районе Беговой будут проложены два дополнительных главных пути, к которым будет подключена новая соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями".