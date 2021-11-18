В центре России ждут аномальный снегопад и барическую “пилу”

Синоптики ждут на выходных в Центральной России аномально мощный снегопад. Причиной станет атлантический циклон "Ульрих", который придет в страну к 20 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за короткое время выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков, и этот снегопад может стать самым сильным за последние 73 года.

"Кроме того, порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 м/с. Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 см", - добавил Тишковец.

При этом "Ульрих" не только принесет обильные осадки, но и создаст в центре России барическую "пилу", когда атмосферное давление сначала резко упадет до рекордных значений, а потом так же резко вырастет.

"Атмосферное давление к 12:00 субботы понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба. Падение давления за сутки - чрезвычайно интенсивное - около 20 миллиметров ртутного столба. Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как "Евразия" или "Москва". А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть, это будет ярко выраженная барическая "пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - пояснил Тишковец.

Ранее о некомфортной погоде москвичей предупредил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.