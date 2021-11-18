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18.11.2021 02:35
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Некомфортная погода ожидается в центре европейской части России 20 ноября. "Низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Из-за глубокого циклона атмосферное давление начнет резко падать. "В субботу будет редко встречающееся давление - около 720 миллиметров ртутного столба. За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение", - объяснил ученый.

Температура воздуха ночью 20 ноября будет около 0 градусов, днем +2…+4 градуса.

В начале следующей недели резко похолодает. В ночь на понедельник в столичном регионе до -5 градусов, днем около нуля. Ночью 23 ноября воздух остынет до -8 градусов, а в светлое время суток температурный фон не изменится, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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