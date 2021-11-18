Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября

Некомфортная погода ожидается в центре европейской части России 20 ноября. "Низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Из-за глубокого циклона атмосферное давление начнет резко падать. "В субботу будет редко встречающееся давление - около 720 миллиметров ртутного столба. За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение", - объяснил ученый.

Температура воздуха ночью 20 ноября будет около 0 градусов, днем +2…+4 градуса.

В начале следующей недели резко похолодает. В ночь на понедельник в столичном регионе до -5 градусов, днем около нуля. Ночью 23 ноября воздух остынет до -8 градусов, а в светлое время суток температурный фон не изменится, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.