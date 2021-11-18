В метро заработала первая лаунж-зона

Первая экспериментальная зона отдыха открылась на станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Кто и как отдыхает здесь, нужна ли она москвичам, которые вечно спешат? Это попытались выяснить корреспонденты "РГ".

Расположена зона отдыха не на перроне станции, а в просторном подземном вестибюле метро. Ведет к ней второй выход со станции, по направлению в город через торговый центр "Саларис". Лаунж-зона представляет собой две широкие деревянные лавки и еще одна - вертикальная, на которую можно облокотиться стоя. С боков на каждой вмонтированы по два разъема для подзарядки гаджетов, которые издали заметны по подсветке синими светодиодами. Одновременно заряжать в зоне отдыха можно до 12 гаджетов.

Сразу скажу, что на четырех квадратных метрах такая забота о питании телефонов не напрасна. "Саларьево" хотя и новая станция, открывшаяся в 2016 году, прежде ни одного разъема для подзарядки телефонов там не было. Как нет их и в вагонах составов, курсирующих по Сокольнической линии. Дискомфорт от этого особенно ощущается зимой, когда аккумуляторы всех гаджетов быстро разряжаются. В лаунж-зоне, пока техника "питается", ее хозяева могут отдохнуть: для их комфорта поставили пару небольших живых туй. Никаких экранов с рекламой или информацией напротив лавок нет, вид - на большой холл вестибюля, откуда одни потоки пассажиров двигаются в сторону выхода из метро, а другие, напротив, направляются на станцию.

Казалось бы, что особенного? Места отдыха и растения в Москве теперь непременный атрибут любой благоустроенной городской территории. Но в метро это действительно новинка.

- Очень удобно, что появилось место отдыха, - поделился с "РГ" студент-третьекурсник РТУ МИРЭА Родион Артемьев. - За день учебы и подработки мой телефон сильно разряжается. В городе не всегда есть время подзарядить его. А тут появилась удачная пауза между дневными делами и дорогой домой.

На вопрос "РГ", стоит ли распространить опыт на другие станции метро, девушка с ноутбуком на другой лавке утвердительно кивнула:

- Это как полезный лайфхак подземки. Вот вы знаете, где еще можно зарядить телефон, не выходя из метро? Правильно, в вагонах поездов на Кольцевой линии, в переходе на станцию "Чеховская", - включилась в разговор Наталья Петрухина. - А посидеть где можно? Иногда же хочется с кем-то пообщаться в дороге, не заходя в кафе. Может быть, на станциях с высоким пассажиропотоком такие места и не нужны. Но на менее загруженных станциях они давно необходимы.

...Вот на одной из лавочек расположилась группа подростков, на другую присел, закрыв глаза, молодой мужчина в наушниках. "Место хорошее, акустика есть, пассажиров здесь много не только из метро, но и международного автовокзала, - сказал он. - Тут и проект "Музыка в метро" не помешал бы".

Тестировать москвичи новинку будут до января. Затем, если пассажиры оценят ее, такие лаунж-зоны могут появиться и на других станциях.