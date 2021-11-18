Корреспондент «РГ» узнал, зачем библиотекам 3D-принтеры и роботы

В благовещенских библиотеках можно не только взять интересную книгу, но и обу­читься мультипликации или собственноручно отпечатать первый экземпляр своей книги. А скоро у посетителей даже появится возможность пообщаться с роботом. Для корреспондента "РГ" по недавно открывшейся после модернизации библиотеке имени известного амурского писателя Бориса Машука провели экскурсию. Гулять по сравнительно небольшому учреждению пришлось около часа - слишком уж много здесь интересного.

На модернизацию библиотеки затратили более 14,7 миллиона рублей. Из федерального бюджета - пять, регионального - 1,9, муниципального - более 7,8 миллиона. Здесь заменили оконные блоки, напольное покрытие, отремонтировали кровлю, стены, потолки, поменяли системы теплоснабжения и электроосвещения. Деньги, которые привлекли в рамках нацпроекта "Культура", направили на обновление компьютеров, пополнение книжного фонда, приобретение и изготовление современной мебели и оборудования.

Уже на входе понятно, что это не обычная библиотека. В глаза бросаются bubble-качели, сделанные из звуконепроницаемого стекла. Читать, сидя в капсуле, намного удобнее: окружающие звуки приглушаются - журналист "РГ" в этом убедился. Из них также удобно изучать расположенную в холле стену памяти Бориса Машука и узнать подробности биографии человека, чье имя присвоено библиотеке.

- При жизни Борис Андреевич бывал здесь очень часто. Проводил творческие вечера, встречи, - рассказала директор благовещенской муниципальной информационной библиотечной системы Александра Рихновец. - Представлены его личные вещи, в том числе перьевая ручка, печатная машинка.

На входе можно получить наушники с аудиогидом, который поведает о том, что имеется в библиотеке, состоящей из детского и взрослого отделов (что, впрочем, довольно условно). Первым делом пошли на детскую половину. Помимо абонемента здесь есть "Научная лаборатория", куда закупили немало интересного оборудования. С его помощью детям всех возрастов просто и доступно рассказывают о науке. Например, с использованием мобильной цифровой лаборатории можно проводить лабораторные и исследовательские работы: фиксировать температуру различных сред, магнитное поле, освещенность, атмосферное давление, уровень шума, влажность почвы и воздуха и многое другое. Есть в "Научной лаборатории" и астропланетарий.

- Устройство проецирует звездное небо. Можно переставлять на разные месяцы, - рассказала заведующая отделом "Научная лаборатория" Наталья Поправка. - Преподаватель Благовещенского государственного педуниверситета Владимир Юрков с помощью астропланетария проводил здесь замечательные лекции о звездах и планетах.

Я надолго задержался у интерактивного глобуса. Действительно, очень интересно, когда с помощью сенсорной ручки "просишь" устройство показать разные страны, а система озвучивает информацию голосом - например, о том, во сколько раз площадь Китая больше, чем соседнего Непала. Можно и проверить свои знания. Наталья Поправка запустила для меня тест на знание столиц государств, и тут я "застрял" минут на пятнадцать. Находил нужные города быстро, но трудно было попасть ручкой в нужную точку. Почему-то дважды не удалось указать столицу Индонезии Джакарту, и тест закончился.

Нацпроект предполагает, что 660 муниципальных библиотек в стране к 2024 году станут модельными - современными интеллектуальными и образовательными центрами

"Книжная лаборатория" - место, где размещена собственная мини-типография библиотеки. Она создана для того, чтобы местные авторы могли сделать пилотный выпуск книги, зачастую нужный для получения гранта на публикацию тиража уже в профессиональной типографии. Посетители могут познакомиться с процессом соз­дания книг, а библиотека изготавливает собственную печатную продукцию - различные брошюры, буклеты и методички.

- Наша "звезда" - это термоклеевая машина, - рассказала ведущий библиотекарь Полина Волкова. - Ей надо долго разогреваться. Мы включаем за час, в течение которого клей становится жидким. Затем вставляем экземпляр того, что мы хотим между собой склеить. Зато когда машина разогрета, 100-200 страниц она склеивает за две минуты.

В "Гуманитарной лаборатории" (уже взрослая половина) размещен центр "Приграничье". Он создан, чтобы объединить библиотечные сообщества России и Китая. С центром соседствует лаборатория анимации. Можно научиться соз­давать мультфильмы: есть оборудование как для кукольной анимации, так и для перекладной или песочной. Проекту уже несколько лет, у его истоков стояла сама Александра Рихновец, так что о тонкостях она рассказывала подробно и со знанием дела.

В библиотеке открыта и "Творческая лаборатория" - пространство для лекций, творческих и литературных вечеров, любительских спектаклей, концертов.

Наполнение библиотеки ее работники придумывали вместе с читателями: прежде чем приступить к проекту, провели социологическое исследование. До библиотеки имени Бориса Машука в Благовещенске серьезную модернизацию провели для библиотеки имени А.П. Чехова в 2019 году (здесь, в частности, есть такое нетипичное для библиотек оборудование, как 3D-принтер, используемый для создания сувенирной продукции) и для библиотеки искусств в 2020-м. В 2022 году заработает преображенная библиотека "Центральная".

В конце декабря ожидается открытие обновленной библиотеки имени Петра Комарова. Она удивит техническими новинками. Здесь появится робот, знакомящий посетителей с книжным фондом. Он сможет узнавать юных читателей в лицо и советовать, какую книжку почитать.