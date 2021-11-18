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18.11.2021 07:33
Рубрика: Происшествия

Подозреваемым в ограблении казино полицейским продлили срок ареста

Текст: Сергей Набивачев

Благовещенский городской суд продлил меры пресечения для фигурантов дела о взятке от владельца игорного бизнеса. Троим продлили до 20 января 2022 года срок содержания под стражей, а еще двоим до той же даты - срок домашнего ареста.

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По версии следствия бывшие полицейские получили взятку от представителя игорного заведения за то, что не будут собирать доказательства незаконной деятельности подпольного казино и не станут возбуждать уголовное дело. Помимо этого, подозреваемые ограбили игорное заведение, похитив имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Фигуранты дела являлись сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. 23 сентября они были уволены "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", сообщается на сайте УМВД по Амурской области.

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