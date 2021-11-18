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18.11.2021 09:52
Рубрика: Происшествия

Забайкальца осудили за убийство свидетелей его нападения на женщину

Текст: Сергей Набивачев

Забайкальский краевой суд приговорил к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима жителя поселка Холбон Шилкинского района. Мужчину признали виновным в покушении на убийство и двойном убийстве, сообщает прокуратура региона.

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Как стало известно в ходе расследования, в ночь с 19 на 20 февраля забайкалец находился у себя дома вместе с женщиной и двумя мужчинами. Они распивали спиртные напитки. В ходе застолья знакомая оскорбила хозяина, и тот решил ее убить: сначала избил, затем начал душить, а после наносил удары двумя ножами в лицо и шею. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник решил избавиться от очевидцев и зарезал их ножами.

На следующее утро женщину госпитализировали - врачи смогли спасти ей жизнь. Два других гостя скончались.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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