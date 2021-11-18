Забайкальца осудили за убийство свидетелей его нападения на женщину

Забайкальский краевой суд приговорил к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима жителя поселка Холбон Шилкинского района. Мужчину признали виновным в покушении на убийство и двойном убийстве, сообщает прокуратура региона.

Как стало известно в ходе расследования, в ночь с 19 на 20 февраля забайкалец находился у себя дома вместе с женщиной и двумя мужчинами. Они распивали спиртные напитки. В ходе застолья знакомая оскорбила хозяина, и тот решил ее убить: сначала избил, затем начал душить, а после наносил удары двумя ножами в лицо и шею. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник решил избавиться от очевидцев и зарезал их ножами.

На следующее утро женщину госпитализировали - врачи смогли спасти ей жизнь. Два других гостя скончались.

Приговор в законную силу не вступил.