Что приготовили учреждения культуры к 200-летию Федора Достоевского

Макет каторжного острога, где отбывал срок Федор Достоевский, и арестантская одежда. "Сибирская тетрадь" писателя и единственное прижизненное издание романа "Бесы". Все эти уникальные экспонаты омского музея теперь доступны любому, у кого есть гаджет.

Они выставлены на платформе "Артефакт". "Есть здесь модель арестантской кареты, на ней доставляли в острог высокословных невольников. Посмертная маска классика. И многое другое, - рассказал "РГ" директор Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман. - Историю каждого экспоната поведает мультимедийный гид. Это удобно. Можно вернуться к ним в любую минуту".

Один из самых впечатляющих - знаменитые пятикилограммовые кандалы, которые писатель носил четыре года. Их надевали на ноги и крепили цепью к поясному ремню. Расковывали узника только, если он умирал или выходил на свободу.

Посетители могут воспользоваться мобильным гидом и в самом музее. Экспонаты, помеченные стикерами "AR" или QR-кодами, выставляют и на выездных вернисажах. Информация представлена не только на русском, но и английском языке. Необходимое для "гастролирующих" выставок оборудование музей приобрел на средства государственного гранта в рамках нацпроекта "Культура". И теперь может знакомить с уникальными экспонатами не только горожан, но и сельских жителей.

Цифровые перемены ждут и посетителей библиотеки имени Ф.М. Достоевского в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Юбилей великого писателя здесь встретили... ремонтом. Откроется она в начале декабря. И это будет первая в городе модельная библиотека. Как сообщила "РГ" замдиректора по библиотечной деятельности Татьяна Осипова, на оснащение библиотеки получен грант в 10 миллионов рублей тоже по нацпроекту "Культура". Более 18 миллионов добавили регион и город.

Раскрашивая костюмы по цитатам, посетители библиотеки узнают привычки Федора Достоевского и вкусы его героев. Сам писатель был большим франтом

В день открытия библиотека встретит гостей интерактивной выставкой "Раскраски Достоевского". На стенах будут большие полотна с изображением одежды, в которой ходили герои Достоевского. Да и сам он был франтом, шил наряды за границей. "Раскрашивая костюмы по приведенным цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. А игровой элемент позволит посмотреть на творчество писателя чуть свободнее", - рассказала Татьяна Осипова.

Театр

Невозможное чудо

В день рождения Федора Достоевского, 11 ноября, в Новосибирском государственном академическом театре "Красный факел" прошла премьера спектакля "Достоевский. Невозможное чудо".

Спектакль поставил режиссер Владимир Золотарь по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха. В ее основе - дневникаи и воспоминаниях жены и преданной помощницы Достоевского - Анны Сниткиной.

В центре внимания - не только бессмертные произведения, но и сама личность Федора Михайловича. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жертвенной любви и жизни с великим человеком. "Спектакль не из развлекательных. Он для людей думающих", - поделились впечатлениями зрители на странице театра в соцсети. Для одних с новой стороны открылся Достоевский, для других - известные актеры.

Запись спектакля сделана в рамках нацпроекта "Культура" и выложена на портале "Культура.РФ". Он также включен в проект "Пушкинская карта".