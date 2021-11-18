Экс-министр образования Архангельской области осужден за растление детей

Юрий Гнедышев, который несколько месяцев был и.о. министра образования Архангельской области, приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за развратные действия в отношении школьниц. Об этом сообщает прокуратура Поморья.

Сам экс-чиновник признал свою вину частично. Под стражу его взяли прямо в зале суда, на период следствия Гнедышев находился под домашним арестом. Обвинение просило для него восемь лет лишения свободы.

В уголовном деле три эпизода. Следствие пришло к выводу, что Гнедышев под вымышленными именами вел с несовершеннолетними девочками переписку на интимные темы, а одной из школьниц даже прислал видео, которое впоследствии было квалифицировано как порнография.

Юрию Гнедышеву 49 лет. Уголовное дело в отношении него завели в октябре прошлого года. В августе он был назначен и.о. министра образования региона, до этого на протяжении трех лет был замминистра. В образовательных учреждениях Гнедышев работал с 1995 года.