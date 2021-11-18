Министра культуры Крыма обвинили в многомиллионной взятке

Следственный комитет считает, что министр культуры Республики Крым совершила тяжкое преступление и предъявил ей обвинение.

Высокопоставленная чиновница обвиняется ведомством Александра Бастрыкина в получении многомиллионных взяток. Делом крымского министра будет заниматься центральный аппарат СК - Главное следственное управление.

Уголовная статьи у министра культуры Крыма Веры Новосельской очень нехорошая- часть 6 статьи 290 УК РФ - "получение взятки в особо крупном размере".

Вот чем на этот момент располагает следствие. По их версии, в 2018 году Новосельская, "используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства". Больше никаких деталей уголовного дела ведомство не приводит.

Что успели сделать следователи? Дома и на работе Новосельской прошли обыски. Сама Новосельская задержана, ей уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В СК сказали, что подготовили документы в суд, для решения вопроса об избрании министру меры пресечения. Следствие просит отправить чиновницу в камеру следственного изолятора.