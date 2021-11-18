На Кубани будут судить мужчину за убийство инспектора охотнадзора

В Краснодаре перед судом предстанет 55-летний житель Гулькевичского района края - он обвиняется в убийстве инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов региона, а также похищении оружия и боеприпасов потерпевшего.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, второго марта 2021 года госинспектор выехал на патрулирование лесных угодий, расположенных на окраине поселка Подлесного Гулькевичского района. Вечером в лесу он встретил мужчину с карабином. Инспектор потребовал его остановиться и положить на землю ружье, но браконьер проигнорировал слова, попытался уйти. При этом инспектор охотнадзора зафикисировал противоправные действия злоумышленника на камеру своего мобильного телефона

"Чтобы избежать наказания, обвиняемый произвел два выстрела в госинспектора, пробив ему дробью грудную клетку и живот, - рассказали в пресс-службе следственно ведомства. - В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого фигурант похитил его ружье и патроны, а также дополнительное оборудование к нему, выбросил в болото мобильный телефон потерпевшего и скрылся. Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, в короткий срок следователям удалось установить причастность фигуранта к совершенным преступлениям и задержать его".

По информации прокуратуры Краснодарского края, свою вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично. Во время следствия мужчина был заключен под стражу, сейчас материалы уголовного дела переданы в Краснодарский краевой суд.