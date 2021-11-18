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18.11.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

Пострадавших при взрыве газа детей доставили в Краснодар

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Четверых детей, которые получили травмы и ожоги при взрыве бытового газа в частном доме в Гудермесе, доставили в ожоговый центр Краснодара. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, медики использовали санавиацию, чтобы доставить детей как можно быстрее. Пострадавших ребят перевели в столицу Краснодарского края по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова.

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- В результате происшествия дети получили ожоги тела и дыхательных путей разной степени тяжести. Площадь ожогов от 15 до 55%. В настоящий момент пациенты находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

По словам Порханова, состояние пострадавших детей поставлено на личный контроль губернатора Краснодарского края и министра здравоохранения региона.

Как ранее сообщала "РГ", взрыв бытового газа произошел 16 ноября в частном доме в Гудермесе Чеченской Республики. В результате взрыва пострадали четверо детей от трех до двенадцати лет. Прокуратура Чечни начала проверку по факту инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край СКФО Чеченская Республика Взрывы газа в домах

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