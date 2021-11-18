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18.11.2021 13:06
Рубрика: Экономика

В Крыму рассказали о ценах отелей в новогодние праздники

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым

В Алуште в режиме онлайн открылся форум "Интурмаркет. Открытый Крым", на котором отельеры и туроператоры обсудили глобальные тренды развития туротрасли в постковидной реальности, а также рассказали об уровне бронирования на зимние праздники.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
В Крыму рассказали об уровне бронирования на новогодние праздники

Генеральный директор Национального туроператора "Алеан" Илья Уманский отметил, что после введения дополнительных ограничений в ноябрьские нерабочие дни произошло снижение динамики продаж. Были случаи аннулирования новогодних туров. Но сейчас уровень бронирования соответствует прошлому году.

- Лидерами продаж на новогодние праздники остаются Краснодарский край (Сочи), Крым, Татарстан, Москва, Алтай, Ставропольский край, Тюменская область, - отметил Илья Уманский.

По словам эксперта, цены относительно прошлого года выросли на пять процентов по стране. Один из главных факторов, влияющий на внутренний туризм - ограничительные меры. Но прогнозировать их отмену или усиление сегодня очень сложно, поэтому сейчас средняя глубина продаж на зиму не превышает двух недель.

Илья Уманский также отметил, что на фоне роста спроса на туры по России в этом году в регионах наблюдалась нехватка номерного фонда. Что, в свою очередь, также сказалось на ценовой политике.

По информации министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, в Республике Крым уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 50-60 процентов, а в крупных курортных комплексах - 80-90 процентов. Министр также отметил дефицит номерного фонда в определенных сегментах, в частности, в гостиницах четыре-пять звезд. По его словам, исправить ситуацию помогут программы реконструкции и капитального строительства, а также привлечение инвесторов в рамках создания кластеров.

Вадим Волченко также рассказал, что несмотря на снижение уровня бронирования после введения новых ограничительных мер в конце октября, в Крыму за первую неделю ноября отдохнули более 130 тысяч гостей, это на 33 процента больше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений осенью не было. С начала 2021 года Крым посетили 8,7 миллиона туристов, что на 25 процентов превышает показатели 2019 года.

"Российская газета" - традиционный информационный партнер форума "Интурмаркет".

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