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29.10.2021 16:55
Рубрика: Власть

В Крыму на льготные кредиты создадут 3500 новых гостиничных номеров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым определены первые проекты, которые в рамках госпрограммы получат льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей и санаториев по ставке от трех до пяти процентов. Как написал на своих страницах в соцсетях глава РК Сергей Аксенов, благодаря программе в Крыму реализуют крупные проекты с общим объемом финансирования более 23 миллиардов рублей.

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- Это важный результат нашей большой совместной работы с федеральным правительством и Ростуризмом, - подчеркнул Аксенов. - Благодаря новым финансовым инструментам в наш регион приходят опытные, системные инвесторы. Они создают не просто средства размещения, а "якорные" объекты, формирующие благоприятную экономическую среду для развития целого ряда отраслей на протяжении всего года. И конечно, это поможет существенно увеличить возможности для развития туризма в части создания более качественного номерного фонда.

За счет строительства и реконструкции отелей в рамках программы удастся создать более 3500 номеров, что обеспечит порядка 2500 новых рабочих мест.

- Программа льготного кредитования позитивно повлияет на развитие крымской экономики и поспособствует росту благосостояния граждан, позволит создать высокооплачиваемые круглогодичные рабочие места в более чем 50 отраслях, - заключил Аксенов.

Напомним, Ростуризм утвердил перечень первых проектов, что получат льготные кредиты по ставке от трех до пяти процентов годовых на строительство и реконструкцию отелей суммарной емкостью 14 тысяч номеров. Общий объем инвестиций для первых 38 одобренных проектов - 200 миллиардов рублей, из которых 140 бизнес привлечет в виде льготных кредитов.

На Петербургском международном экономическом форуме Крым подписал шесть инвестсоглашений на 56 миллиардов рублей. По ним построят первый тематический парк развлечений "Ялта-парк" и курортно-гостиничный комплекс стоимостью 14 миллиардов рублей, современный круглогодичный курорт Alean Family Resort в Саках стоимостью 16 миллиардов, а также туристско-рекреационный кластер в Оленевке Черноморского района за 4,3 миллиарда и другие объекты.

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