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18.11.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Симферополе суд арестовал няню, обвиняемую в гибели ребенка-инвалида

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте няни, задержанной по подозрению в причинении смертельных травм семилетнему ребенку-инвалиду. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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В судебном заседании прозвучали подробности резонансного дела. Подозреваемая долгое время работала няней в переживающей трагедию семье и ухаживала за больным ребенком.

- Со слов подозреваемой, ребенок много плакал, и она его несколько раз бросила на кровать, - рассказали в пресс-службе суда. - Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия от рвоты на фоне закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинно-следственной связи с наступлением смерти.

Действия няни квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Это преступление относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

- Проверив представленные материалы, с учетом тяжести и характера инкриминируемого преступления, его общественной опасности и личности подозреваемой, суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 января 2022 года, - сообщили в суде.

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