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18.11.2021 17:12
Рубрика: Легковые авто

Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками автозапчастей

Текст: Василий Кошкин
На рынке автомобильных запчастей возможны перебои в поставках, связанные с энергетическим кризисом в Китае. Об этом сообщили специалисты маркетплейса Autodoc.ru.
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

"Из-за энергетического кризиса ряд крупных китайских производителей автомобильных компонентов в течение последнего месяца вынуждены были переходить на работу 3-4 раза в неделю. Это может негативно отразиться на поставках автомобильных запчастей на российский рынок", - говорится в сообщении.

Фото: Скриншот с youtube.com
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По словам экспертов, для предотвращения дефицита ведущие российские дистрибьютеры автомобильных запчастей вынуждены увеличивать закупку ходовых компонентов и расходных материалов. По некоторым позициям закупка товара за последний месяц увеличилась на 30 процентов, отмечают в Autodoc.ru.

В первую очередь речь идет о деталях, необходимых для регулярного технического обслуживания автомобилей - тормозных колодках и дисках, свечах зажигания, амортизаторах, элементах подвески и других. В других сегментах ситуация более устойчивая - значительная часть моторных масел производится на территории России.

"Перебои в производственных цепочках на китайских предприятиях создают ситуацию непредсказуемости для участников рынка автомобильных запчастей. Крупные автомобильные дистрибютеры идут на дополнительные инвестиции в складские запасы товара, чтобы избежать возможных перебоев в будущем. Это создает дополнительный ажиотаж на рынке и негативно влияет на устойчивость мировой индустрии автомобильных компонентов. Мы надеемся, что ситуация сможет стабилизировать к концу текущего года или в начале следующего года, когда производственные цепочки восстановятся и напряженность с поставками автомобильных компонентов спадет", - отметил президент маркетплейса Autodoc.ru Владислав Соловьев.