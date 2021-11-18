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Текст:   Алексей Рыбин 
09:49 18.11.2021

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от "липовых" работников ЖКХ. Главное - не принимать поспешных решений. Такой совет дал председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью радио Sputnik.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По словам Крохина, чаще всего мошенники предлагают ненужные жильцам услуги по завышенным ценам - например, ремонт, покраску ванн, обслуживание окон, замену труб и так далее. При этом они используют психологию и давят эмоционально, вызывая у неподготовленных людей стресс.

Фото: Александр Корольков
Из-за мошенников люди уже теряют не только деньги, но и квартиры

"Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30 процентов, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить", - объяснил эксперт.

Также Крохин посоветовал по любым вопросам в сфере ЖКХ общаться, прежде всего, с обслуживающей дом организацией.

"Всегда можно позвонить в управляющую организацию или в обслуживающую дом организацию газового хозяйства для того, чтобы уточнить, работают ли такие люди, выполняют ли такие заказы", - отметил Крохин.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж.

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