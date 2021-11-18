Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

По словам Крохина, чаще всего мошенники предлагают ненужные жильцам услуги по завышенным ценам - например, ремонт, покраску ванн, обслуживание окон, замену труб и так далее. При этом они используют психологию и давят эмоционально, вызывая у неподготовленных людей стресс.

"Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30 процентов, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить", - объяснил эксперт.

Также Крохин посоветовал по любым вопросам в сфере ЖКХ общаться, прежде всего, с обслуживающей дом организацией.

"Всегда можно позвонить в управляющую организацию или в обслуживающую дом организацию газового хозяйства для того, чтобы уточнить, работают ли такие люди, выполняют ли такие заказы", - отметил Крохин.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж.