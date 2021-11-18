Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула

Военно-транспортные самолеты Ил-76 вылетели из Афганистана - на борту находятся 205 эвакуируемых граждан. Об этом в четверг вечером сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что три российских самолета вывозят не только граждан России, но и жителей Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

Самолеты должны вскоре прибыть на военный аэродром Чкаловский в Щелковском районе Подмосковья. Ранее для дозаправки Илы осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.

Напомним, три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России по поручению президента РФ Владимира Путина были направлены сегодня утром в Кабул для эвакуации из Афганистана более 380 человек. На борту находятся медбригады, а также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Этими же бортами доставлены в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана.