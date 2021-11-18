Сеть скоростных дорог "Автодора" превысит 7 тысяч км к 2035 году

К 2035 году в России планируется создать опорную сеть скоростных автодорог протяженностью более семи тысяч километров, соединив 28 регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Сергей Перников на площадке форума "Транспортная неделя - 2021.

В регионах, которые соединит сеть, проживает до 60% населения страны. На долю этой части населения приходится почти 59% общероссийского валового регионального продукта.

В дискуссии за "круглым столом", организованном госкомпанией "Автодор", приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, а также представители подрядных организаций, логистических компаний и банковской сферы.

"Скоростная дорога - это возможности, которые даются в разных областях. В первую очередь, это мобильность. Огромный эффект от возможностей, которые дает передвижение как гражданина, так и груза, для развития бизнеса, при реализации таких мощных проектов. Есть примеры из жизни. Тверь - это всего лишь 160 км от Москвы. До запуска движения по М-11 "Нева" путь из Москвы до Твери занимал три-четыре часа, а теперь - полтора часа. Во Владимир, рядом с которым пройдет М-12, из столицы можно будет добраться тоже за полтора часа", - отметил Петушенко. Двукратное сокращение времени при поездке от Москвы до Казани по М-12 даст экономический эффект в 22 млрд рублей за 5 лет.

В планах госкомпании также к 2024 году завершить бесшовное скоростное движение Север - Юг и Запад - Восток, от Москвы до Екатеринбурга, а к 2035 году - реализовать проект автомобильной дороги от Урала до Черноморского побережья, которая практически на 40% сократит время в пути (до 22 часов), сообщил Перников. Он отметил, что важной составляющей является объединение сетью "Автодора" региональных центров развития.

Амбициозный проект невозможен без частных инвестиций. "Автодор" использует практически все инструменты для привлечения инвестиций. За 11 лет было привлечено около 108 млрд рублей через биржевые облигации.

Экономический эффект от вложений в строительство скоростных дорог эксперты оценили как один к трем. То есть каждый рубль, потраченный на строительство скоростных дорог, по разным оценкам, дает до трех рублей дополнительного ВВП.

Кроме того, транспортная загрузка платных дорог значительно ниже, чем дорог общего пользования. В результате существенно сокращается совокупное время в пути для грузового транспорта. Этому способствует бессветофорное движение и более высокая разрешённая максимальная скорость.