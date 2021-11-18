Новости

Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 17.11.2021
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 17.11.2021
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 17.11.2021
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 17.11.2021
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 17.11.2021
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 17.11.2021
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 00:14
Рубрика: В мире

Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы

Текст: Максим Макарычев
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Джейкоб Ченсли, который был сфотографирован внутри Капитолия США во время событий 6 января этого года без рубашки, в рогатом головном уборе и мехах, с татуировками на торсе был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения. Министерство юстиции потребовало, чтобы Ченсли получил суровый приговор, чтобы показать пример другим бунтовщикам, штурмовавшим конгресс 6 января. Сторона обвинения назвала Ченсли "символом варварской толпы". Ему также придется заплатить две тысячи долларов за ущерб, нанесенный зданию Капитолия во время беспорядков, и по окончании тюремного срока он отсидит три года под надзором полиции.

Фото: FBI – Federal Bureau of Investigation/ youtube.com
ФБР опубликовало видео о заложившем бомбы до осады Капитолия

Сам Ченсли в ходе судебного заседания сказал, что поступил неправильно, войдя в Капитолий 6 января, добавив, что он не повстанец или внутренний террорист, а, скорее, "хороший человек, нарушивший закон". Его эмоциональная речь привлекла внимание публики, поскольку Ченсли процитировал судью Верховного суда Кларенса Томаса, фильм "Побег из Шоушенка", сказав, что хочет прожить свою жизнь, как Иисус Христос и Махатма Ганди.

Ченсли получил прозвище "шаман QAnon" в маргинальном онлайн-движении. Фотографии Ченсли в Капитолии стали вирусными из-за его причудливой внешности, когда он вел других соратников через Капитолий, крича в мегафон, уточняет CNN. Один из первых 30 бунтовщиков, которые вошли внутрь здания, он пробрался к помосту сената, который был поспешно освобожден тогдашним вице-президентом Майком Пенсом, и оставил записку, в которой говорилось: "Это всего лишь вопрос времени. Правосудие наступает!". Его фотографии, на которых он запечатлен с краской на лице и в головном уборе в зале сената, распространили ведущие мировые СМИ. Он также нес американский флаг на древке с копьями, который прокуроры охарактеризовали как оружие.

Ченсли является одним из первых из более чем 660 обвиняемых в беспорядках в Капитолии, получивших наказание. Житель Финикса из штата Аризона, который называл себя практикующим шаманом, ранее утверждал, что он вошел в Капитолий по личному приглашению тогдашнего президента Дональда Трампа. Находясь в заключении, Ченсли прошел психологические обследования, и тюремные чиновники диагностировали у него шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Он также объявил голодовку, пытаясь раздобыть органические продукты, находясь под стражей, и без разрешения начальства исправительного учреждения поговорил с телеканалом "60 минут из тюрьмы". В сентябре Ченсли признал себя виновным в совершении уголовного преступления, связанного с препятствованием сертификации конгрессом результатов голосования на выборах президента в 2020 году.

В мире США

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября