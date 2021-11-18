Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы

Джейкоб Ченсли, который был сфотографирован внутри Капитолия США во время событий 6 января этого года без рубашки, в рогатом головном уборе и мехах, с татуировками на торсе был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения. Министерство юстиции потребовало, чтобы Ченсли получил суровый приговор, чтобы показать пример другим бунтовщикам, штурмовавшим конгресс 6 января. Сторона обвинения назвала Ченсли "символом варварской толпы". Ему также придется заплатить две тысячи долларов за ущерб, нанесенный зданию Капитолия во время беспорядков, и по окончании тюремного срока он отсидит три года под надзором полиции.

Сам Ченсли в ходе судебного заседания сказал, что поступил неправильно, войдя в Капитолий 6 января, добавив, что он не повстанец или внутренний террорист, а, скорее, "хороший человек, нарушивший закон". Его эмоциональная речь привлекла внимание публики, поскольку Ченсли процитировал судью Верховного суда Кларенса Томаса, фильм "Побег из Шоушенка", сказав, что хочет прожить свою жизнь, как Иисус Христос и Махатма Ганди.

Ченсли получил прозвище "шаман QAnon" в маргинальном онлайн-движении. Фотографии Ченсли в Капитолии стали вирусными из-за его причудливой внешности, когда он вел других соратников через Капитолий, крича в мегафон, уточняет CNN. Один из первых 30 бунтовщиков, которые вошли внутрь здания, он пробрался к помосту сената, который был поспешно освобожден тогдашним вице-президентом Майком Пенсом, и оставил записку, в которой говорилось: "Это всего лишь вопрос времени. Правосудие наступает!". Его фотографии, на которых он запечатлен с краской на лице и в головном уборе в зале сената, распространили ведущие мировые СМИ. Он также нес американский флаг на древке с копьями, который прокуроры охарактеризовали как оружие.

Ченсли является одним из первых из более чем 660 обвиняемых в беспорядках в Капитолии, получивших наказание. Житель Финикса из штата Аризона, который называл себя практикующим шаманом, ранее утверждал, что он вошел в Капитолий по личному приглашению тогдашнего президента Дональда Трампа. Находясь в заключении, Ченсли прошел психологические обследования, и тюремные чиновники диагностировали у него шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Он также объявил голодовку, пытаясь раздобыть органические продукты, находясь под стражей, и без разрешения начальства исправительного учреждения поговорил с телеканалом "60 минут из тюрьмы". В сентябре Ченсли признал себя виновным в совершении уголовного преступления, связанного с препятствованием сертификации конгрессом результатов голосования на выборах президента в 2020 году.