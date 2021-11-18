Skoda представила большой седан за 1 млн рублей

В гамме Skoda стало на еще одну бюджетную модель больше - компания представила новый седан Slavia. Презентация машины прошла в Индии, поскольку именно эта страна является первым целевым рынком для машины.

В основе конструкции новой Skoda - модульная платформа MQB-A0. По каркасу кузова и большинству внешних панелей она унифицирована с седаном Volkswagen Virtus, который выпускают с 2018 года для Латинской Америки. Передняя и задняя части кузова автомобиля оформлены в характерном для Skoda стиле.

Длина, ширина и высота Slavia - 4541, 1752 и 1487 мм соответственно, колесная база - 2651 мм.

В салоне видна широкая подетальная унификация с Fabia последней генерации.

В топ-комплектации Slavia имеет светодиодные фары и фонари, цифровой щиток приборов, медиакомплекс с 10-дюймовым экраном, фоновую подсветку салона, кожаную отделку сидений, вентиляцию передних кресел.

Объем багажника Slavia - 521 литр, его можно увеличить до 1050 литров, если сложить задний диван.

В Индии модель появится в продаже в течение ближайших недель. Гамма моторов состоит из двух бензиновых турбоагрегатов - 1,0-литрового мощностью 115 л.с. и 1,5-литрового, 150 л.с. Первый предложат в сочетании с шестискоростной МКП или шестидиапазонным "автоматом", второй - только с семиступенчатым преселективным "роботом". Привод - передний.

Цены на Skoda Slavia в Индии будут начинаться от 1 млн рупий, это 980 тысяч рублей. Модель постепенно выведут и на другие рынки, но в России она вряд ли появится.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.