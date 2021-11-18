Сложно запомнить. Названы автобренды, которые чаще всего пишут с ошибками

Семь автомобильных марок вошли в список из 20 потребительских брендов, написание которых чаще всего вызывает сложности у интернет-пользователей. Три названия при этом попали в тройку лидеров по числу ошибок.

Результаты необычного исследования представил посвященный маркетингу британский ресурс Money.co.uk. Перечень составлен на основе данных о количестве неверных запросов в поисковых системах по всему миру.

Возглавил рейтинг Hyundai - марка получает в среднем 605 тысяч ошибок в написании каждый месяц. Чаще всего пользователи пишут "Hundai" (581 тысяча запросов в месяц) и "Hiundai" (24 тысячи запросов в месяц).

На втором месте оказался Lamborghini. Неверное написание итальянского бренда встречается около 365 тысяч раз в месяц. Ошибочный запрос обычно выглядит как "Lamborgini" (351 тысяча запросов в месяц) и "Lambogini" (14 тысяч запросов в месяц).

Замыкает тройку лидеров Ferrari. Это слово - "Ferari" - с пропуском одной буквы - вводят в строку поиска примерно 123 тысячи раз в месяц.

Как отмечает Autosphere, сложным для запоминания оказался также бренд Suzuki - седьмое место в рейтинге с 78,8 тысячи неверных написаний - "Susuki" или "Suzki". Bugatti (12-е место) в вариантах "Bugati" или "Bogati" встречается около 45,5 тысячи раз в месяц, Volkswagen (13-е место) превращается в "Volkwagen" или "Volwagen" примерно в 43 тысячах запросов ежемесячно. Porsche оказался на последнем, 20-м месте - неправильный поиск задают около 19,5 тысячи раз в месяц, при этом пользователи чаще всего указывают "Porsh" или "Porsch".