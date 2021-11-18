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В 50 лет умер самый популярный белый певец ЮАР Тёнс Йордан

Новости
    18.11.2021, 12:06
Текст:   Олег Усков

17 ноября в возрасте 50 лет умер певец, автор песен и гитарист Тёнс Йордан, самый популярный в ЮАР исполнитель. Об этом сообщают национальные СМИ, друзья и коллеги Тёнса. Причина смерти - лейкоз.

В соцсетях страны - массовая волна скорби.

Тёнс родился в 1971 году в Восточно-Капской провинции ЮАР. Переехав в Преторию, первый альбом выпустил в 1999-м, второй - в 2002-м. Обе пластинки получили "платиновый" статус.

Исполнял покойный мелодичный блюз-рок и обладал проникновенным, "леонардкоэновским" баритоном.

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