В 50 лет умер самый популярный белый певец ЮАР Тёнс Йордан

17 ноября в возрасте 50 лет умер певец, автор песен и гитарист Тёнс Йордан, самый популярный в ЮАР исполнитель. Об этом сообщают национальные СМИ, друзья и коллеги Тёнса. Причина смерти - лейкоз.

A sad day for South Africa, for Afrikaans and for me as a fan. RIP to this talented man with a stunning unique extraordinary voice, 😢 Theuns Jordaan. #TheunsJordaan pic.twitter.com/iRKdEUkCee — Gail (@gail13sa) November 17, 2021

В соцсетях страны - массовая волна скорби.

Тёнс родился в 1971 году в Восточно-Капской провинции ЮАР. Переехав в Преторию, первый альбом выпустил в 1999-м, второй - в 2002-м. Обе пластинки получили "платиновый" статус.

Исполнял покойный мелодичный блюз-рок и обладал проникновенным, "леонардкоэновским" баритоном.