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18.11.2021 14:59
Рубрика: В мире

В Беларуси заявили о росте воздушной активности НАТО у границ республики

Текст: Марина Алешина
Министерство обороны Беларуси зафиксировало активизацию полетов натовских военных самолетов у границ республики. В Минске видят в этом факте рост военной эскалации в регионе.
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - сообщило белорусское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: REUTERS
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По его данным, за последнее время число полетов только авиации ВВС США увеличилось в полтора раза, а общая активность натовских военных самолетов фактически удвоилось. Причем страны Североатлантического альянса активно используют разведывательные беспилотники. "Минимальное удаление маршрутов полетов от государственной границы с Республикой Беларусь составляет 15-20 километров", - заявляют белорусские военные.

"Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - заключили в министерстве.

Ранее минобороны Беларуси признало неадекватным решение Польши сосредоточить у границы 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения в ответ на миграционный кризис.

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