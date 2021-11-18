В Минэнерго допустили корректировку "демпфера" для бензина и дизтоплива

Сейчас анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок демпфирующего механизма по бензину и дизельному топливу с 1 января 2022 года для стабилизации оптовых цен на них. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минэнерго, уточнив, что расчеты делаются с учетом уже запланированных изменений акцизов и индексации базовой цены в формуле "демпфера".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила план из четырех инициатив по сдерживанию роста оптовых цен на зимнее дизельное топливо. Во-первых, служба предложила увеличить объемы продаж дизтоплива на бирже с 7,5 до 10 процентов от объемов производства. В Минэнерго подтвердили, что ведомство продолжает работу с ФАС по постепенному увеличению минимальных нормативов торговли нефтепродуктов на бирже - как минимум на один процент в следующем году.

Вторая инициатива ФАС - скорректировать демпфирующий механизм, удерживающий биржевые цены от резких колебаний. В случае высоких цен на бензин и дизель в Европе, при поставках топлива на российский рынок отечественные нефтяные компании получают из бюджета компенсацию (около 63 процентов) от упущенной экспортной выгоды. Параметры механизма ежегодно индексируются. В ФАС предложили в 2022 году не повышать на дизельное топливо базовую цену, устанавливаемую государством, от которой рассчитывается размер выплат нефтяникам. Это позволит в следующем году увеличить размер выплачиваемой им компенсации из бюджета.

Но при этом ФАС хочет снизить с 20 до 10 процентов диапазон возможного роста оптовых цен в России на дизтопливо относительно базовых цен. При превышении этого порога компенсация нефтяным компаниям не будет выплачиваться.

Третье предложение ФАС касается обеспечения топливом Дальнего Востока и удаленных от инфраструктуры регионов. Антимонопольная служба предлагает субсидировать транспортировку топлива. В Минэнерго отметили, что механизм субсидирования перевозок нефтепродуктов в ДФО сейчас прорабатывается в правительстве и должен заработать в 2022 году. Его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка, считают в ведомстве. По расчетам ФАС, это позволит снизить стоимость дизельного топлива в регионе на 4 тысячи рублей за тонну.

Последнее предложение ФАС касается проработки мер по борьбе с производством и продажей суррогатного дизельного топлива, которое иногда производится из авиационного керосина. В Минэнерго при этом отметили, что последнее время дополнительное давление на цены оказывает растущий спрос на качественное зимнее дизельное топливо (пятого экологического класса) взамен суррогатов, производство и реализация которых сейчас затруднены.

С последним согласна руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. По ее мнению, предлагаемые меры (за исключением субсидий на транспортировку) не способны устранить причину роста оптовых цен на дизтопливо, а именно - дефицит заводского зимнего дизтоплива в России.

В "допандемийном" 2019 году потребность внутреннего рынка в зимнем дизтопливе примерно на 19 процентов (или на 3,7 миллиона тонн) превысила его производство. Разница была покрыта суррогатным продуктом, получаемым смешением средних дистиллятов (включая летние и межсезонные сорта дизтоплива) и авиакеросина.

В этом году выпуск заводского зимнего дизтоплива должен увеличиться максимум на 2,4 миллиона тонн. Этого было бы недостаточно для покрытия дефицита в 2019 году, а сейчас тем более, учитывая, что спрос на зимний дизель вырос минимум на два процента, уточнила Лишнивецкая.

Она также считает, что "выдавливание" суррогатного зимнего дизеля с рынка без одновременного стимулирования увеличения выпуска заводского продукта и вовсе может стать причиной для роста цен.