В Минске заявили о выполнении обязательств по беженцам

Беларусь выполняет свои обещания в рамках механизма, который президент республики Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель для урегулирования кризиса с беженцами. Об этом агентству БЕЛТА заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, сейчас на территории Беларуси находится около семи тысяч беженцев. Из них в так называемом стихийном лагере на границе с Польшей остаются две тысячи человек. Кроме того, по границе рассредоточено еще до 500 беженцев, "которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли".

В Минске напомнили, что по итогам первого разговора Лукашенко и Меркель был согласован конкретный алгоритм действий. "Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию, - объяснила пресс-секретарь Эйсмонт. - Как видите, даже уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем".

Правда, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. В четверг из Беларуси вылетели 374 пассажира, в основном граждане Ирака. Остальные продолжают требовать открытия гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего - в Германию, отказываясь улетать. "Но мы будем над этим работать. И тем не менее уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. При том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - заключила пресс-секретарь.