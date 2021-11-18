В правительстве РФ считают важным укрепить интеграцию в Союзном государстве

По словам главы российского кабинета министров, в Москве считают важным вывести двусторонние отношения с Минском на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты в разных сферах. Это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство, добавил он.

"Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Беларуси", - заявил Мишустин.

Торгово-экономическое сотрудничество стран развивается успешно, считает премьер. Товарооборот за первые девять месяцев года увеличился почти на 38%, достиг 27,5 миллиарда долларов. "По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", - уверен глава кабмина РФ.

На правительствах сейчас лежит большая ответственность за успешное воплощение 28 интеграционных программ Союзного государства. "Мы уже приступили к их реализации", - сказал Михаил Мишустин. Необходимо четко придерживаться сроков и этапности при подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных и межгосударственных договоров, добавил он.