В Spotify появились тексты песен

Стриминговый музыкальный сервис Spotify теперь может одновременно проигрывать музыку и показывать текст песни. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

С помощью функции Lyrics можно будет просматривать тексты песен, а также делиться ими в социальных сетях. Функция будет доступна на всех устройствах как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium.

Отмечается, что Lyrics будет доступен на всех устройствах: iOS и Android, настольных ПК, игровых консолях и смарт-телевизорах. Стоит отметить, что подобная уже реализована в Apple Music. Посмотреть текст песни можно и в "Яндекс.Музыке", но там нет синхронизации текста непосредственно с самой музыкой.