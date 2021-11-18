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18.11.2021 15:00
Рубрика: Digital

В Spotify появились тексты песен

Текст: Иван Черноусов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Стриминговый музыкальный сервис Spotify теперь может одновременно проигрывать музыку и показывать текст песни. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: GettyImages
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С помощью функции Lyrics можно будет просматривать тексты песен, а также делиться ими в социальных сетях. Функция будет доступна на всех устройствах как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium.

Отмечается, что Lyrics будет доступен на всех устройствах: iOS и Android, настольных ПК, игровых консолях и смарт-телевизорах. Стоит отметить, что подобная уже реализована в Apple Music. Посмотреть текст песни можно и в "Яндекс.Музыке", но там нет синхронизации текста непосредственно с самой музыкой.

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