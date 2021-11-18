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18.11.2021 11:00
Рубрика: Видео

Видео: экскаватор научился плавать кролем

Текст: Вадим Давыденко

В фольклоре каждого народа имеется пословица, аналогичная русской "голь на выдумки хитра". Наверняка есть такая и у вьетнамцев. Судя по этому видео, в изобретательности и нестандартности мышления им не откажешь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На юге Вьетнама в провинции Камау местная компания решила переправить два экскаватора на тихоходных паромах вниз по реке. Сколько нужно было всего проплыть, не сообщается. Но в какой-то момент экскаваторщикам надоел медленный ход их суденышек и они решили чуть ускориться - грести ковшами прямо с палубы. Мах ковшом справа по борту, мах слева, справа, слева, раз-два, раз-два. Классический кроль, олимпийский вид спорта.

Видео вызвало бурю одобрения в местных соцсетях, и восхитила всех, конечно, не столько рационализаторская составляющая (экономия времени в пути вряд ли окупит расход топлива у экскаватора), сколько способность к нестандартному мышлению и мастерское манипулирование ковшом.

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