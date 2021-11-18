ВТБ открыл услугу перевода денег по QR-коду

ВТБ запустил услугу перевода денег по QR-коду в мобильном приложении и на сайте "ВТБ онлайн". Об этом говорится в презентации банка.

Теперь, чтобы пополнить счет, клиентам ВТБ достаточно отсканировать QR-код или перейти по ссылке из мессенджера. Пополнить счет можно как с карт ВТБ, так и с карт других банков. Чтобы получить перевод по QR-коду, клиенту банка нужно будет сгенерировать персональный код через приложение. При этом комиссии за операцию не будет.

В ВТБ уверены, что нововведение окажется полезным для самозанятых, поскольку позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере.

По прогнозам ВТБ, в следующем году сервисом воспользуются более 50 тысяч пользователей банка.

Ранее сообщалось, что ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов взглядом без использования смартфона или карты.