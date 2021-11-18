На фестивале VIVACELLO впервые прозвучит сочинение внука Прокофьева, меццо-сопрано Лена Белкина споет бельканто, Юрий Башмет представит симфонический оттиск нашего времени, а Тюменский филармонический оркестр раскроет глубинный смысл Немецкого реквиема Брамса.

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Олег Каэтани), солисты Борис Андрианов, Альбан Герхардт.

Что играет: Р. Шуман - Концерт для виолончели с оркестром, Г. Прокофьев - Концерт для виолончели с оркестром, С. Прокофьев - Симфония-концерт для виолончели с оркестром.

Почему идти: XIII Международный фестиваль VIVACELLO завершится выступлением Альбана Герхардта - знаковой фигурой мирового виолончельного искусства. Трижды лауреат премии ECHO Klassik, победитель международных конкурсов ARD в Мюнхене и имени Леонарда Роуза в США исполнит сольную партию в концертах Р. Шумана и С. Прокофьева. Также на закрытии фестиваля впервые прозвучит Виолончельный концерт британского композитора, продюсера и диджея Габриэля Прокофьева. Одно из самых компромиссных сочинений Прокофьева-внука, работающего на стыке академической традиции и электронной музыки, представит арт-директор VIVACELLO Борис Андрианов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 ноября; 1 200 - 2 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Лена Белкина и ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.

Что играет: Арии из опер В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини.

Почему идти: Лена Белкина - меццо-сопрано с практически безграничным репертуаром, свободно чувствует себя в романтичных итальянских канцонах и драматичных русских романсах, опере Штрауса Рихарда и оперетте Штрауса Иоганна. И все же ее главный конек - виртуозные белькантовые арии. "Россини был бы в восторге от Лены - обладательницы одного из тех прекрасных темных женских голосов, загадочных и чувственных, которыми он был очарован", - писала газета La Stampa. В прошлом сезоне Белкина покорила нашу публику, исполнив арии из опер Глюка, Моцарта и Чайковского в Малом зале "Зарядья". В программе ее нынешнего концерта - Беллини, Доницетти и, конечно же, Россини. А 31 декабря поклонники ждут Белкину на новогоднем вечере в "Зарядье" вместе с главным контратенором современности Максом Эмануэлем Ценчичем.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 ноября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: "Русконцерт"

Кто играет: Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер Арсентий Ткаченко), солист Александр Емельянов.

Что играет: Дж. Гершвин - Рапсодия в стиле блюз, сюита из оперы "Порги и Бесс", "Кубинская увертюра".

Почему идти: "Леди Джаз, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир. Но нигде ей не встретился рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкальное общество. Джордж Гершвин - принц, который взял Золушку за руку и провозгласил ее принцессой", - так писали в американской прессе о музыке, которая прозвучит в этот вечер. В программе два наиболее часто исполняемых произведения Гершвина, а "Кубинская увертюра" порадует тех, кто уже знает наизусть "Порги и Бесс" и "Рапсодию в стиле блюз".

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 21 ноября (начало 19:00 и 21:30); 500 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижеры Александр Сладковский и Юрий Башмет), солист Юрий Башмет, хоровая капелла России им. А. А. Юрлова.

Что играет: Г. Берлиоз - "Гарольд в Италии", Г. Канчели - "Стикс".

Почему идти: Рассказывают, что потрясенный Паганини, услышав "Гарольда в Италии" на концерте, опустился перед Берлиозом на колени под овации публики и оркестра. И все же гвоздем программы видится "Стикс" Гии Канчели - симфонический оттиск нашего времени, музыка, не только не потерявшая своих первоначальных смыслов, но приобретшая новые. Это сгусток драматизма в руках лучшего альтиста мира Юрия Башмета завершится настоящим катарсисом, который обозначит превосходство духа, способного выстоять даже в самых тяжелых испытаниях.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 ноября; 800 - 4 500 руб.

Фото: "Русконцерт"

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского (дирижер Денис Лотоев).

Что играет: М. Равель - Болеро, Вальс, К. Сен-Санс - Болеро, Л. Минкус - фрагменты из балета "Дон Кихот", Ж. Бизе - фрагменты из оперы "Кармен", Э.Григ - "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт".

Почему идти: Мало кто устоит перед гипнотическим ритмом "Болеро" Равеля, грациозным обаянием "Болеро" Сен-Санса, колоритным изяществом "Дон Кихота" Минкуса, ослепительной страстью "Кармен" Бизе и пленительным очарованием "Танца Анитры" Грига. Сказать, что в программе этого концерта сплошь классические хиты - значит, ничего не сказать. Большой симфонический оркестр им. Чайковского, известный в первую очередь исполнением монументальных опусов, на этот раз продемонстрирует свое мастерство в более легком (но не более простом!) репертуаре.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 20 ноября (начало 19:00 и 21:30); 500 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, солистка Клара-Джуми Кан.

Что играет: Ф. Шуберт - Симфония № 8 ("Неоконченная"), Симфония № 4 ("Трагическая"), И. Брамс - Концерт для скрипки с оркестром.

Почему идти: Две поэтичнейших страницы шубертовского симфонизма и одно из самых экспрессивных сочинений Брамса - в одной программе. Оркестр "Новая Россия" воспоет печальную отрешенность и взволнованный лиризм венского романтика. А скрипачка Клара-Джуми Кан, проведя слушателя через нескончаемую череду образов, погрузит его в финале в стихию венгерского народного танца.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 ноября; 1 000 - 3 000 руб.

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Дмитрий Корчак), Мужской хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Мужская группа Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова солист Сергей Лейферкус.

Что играет: Д. Шостакович - Симфония №13.

Почему идти: Цикл концертов в зале "Зарядье", посвященный 115-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, продолжит его Тринадцатая симфония. Симфонический строй сочетается в ней с во­кально-оперными элементами, трагедийные ноты сменяются насмешливыми, а пафос - гротеском. Одно из самых интересных сочинений Шостаковича требует комментария, ведь многие сами собой разумеющиеся вещи уходят вместе с поколением, для которого эта музыка писалась. Поэтому перед концертом в Малом зале состоится лекция Левона Акопяна, в которой будет рассказано об увлечении Шостаковича атональностью и сложностями, с которыми композитор столкнулся перед премьерой этого сочинения.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 18 ноября (начало в 20.00); 800 - 3 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Тюменский филармонический оркестр под управлением Алексей Карабанова, Академический хор "Мастера хорового пения", солисты Анна Аглатова, Игорь Подоплелов.

Что играет: И. Брамс - Немецкий реквием.

Почему идти: Немецкий реквием Брамса кардинально отличается от знаменитых реквиемов его современников Берлиоза и Верди тем, что написан не на традиционный латинский текст - композитор использовал в нем протестантские хоралы. Да и сама идея этого реквиема иная, нежели у католической заупокойной мессы: здесь нет молитв, картин Страшного Суда, ни разу не упомянуто имя Христа, зато много слов утешения, надежды, любви. "Признаюсь, что охотно опустил бы в названии слово "немецкий" и поставил бы просто "человеческий", - писал Брамс. Именно этот глубинный замысел постараются донести до публики Тюменский филармонический оркестр, хор "Мастера хорового пения" и солисты Большого театра Анна Аглатова и Игорь Подоплелов.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 ноября; 500 - 2 300 руб.