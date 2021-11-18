За старый советский КрАЗ просят 6 тысяч евро

В Эльба-Парей (восток Германии) на продажу выставили советский самосвал большой грузоподъемности КрАЗ-256Б.

Машина была поставлена еще во времена ГДР. Находится она не в лучшем состоянии, хотя выглядит полностью комплектной, на дерево-металлической кабине не видно инородных деталей, даже кузов-самосвал - собственный, кразовский.

В объявлении на Ebay-Kleinanzeigen продавец особо обращает внимание на новые покрышки.

Год выпуска не указан, но скорее всего машине более 40 лет.

За старый КрАЗ в Германии просят 6 тысяч евро (500 тысяч рублей).

КрАЗ-256Б имел колесную формулу 6x4, машина выпускалась на Кременчугском автозаводе в 1966-1994 гг. и оснащалась турбодизелем ЯМЗ-238 объемом 14,9 л и мощностью 240 л.с. Грузоподъемность 256-го составляла 12 тонн.