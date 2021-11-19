Адель выпустила новый альбом "30" и рассказала о премьере

Первый за шесть лет альбом Адель вышел 19 ноября. В релизе 12 новых песен, а тем, кто купит его дорогое делюкс-издание, достанутся еще три бонус-трека, в том числе - дуэт с Крисом Стэплтоном.

Цифровая обложка альбома "30" Фото: Columbia Records

Одна из песен нового диска - Easy on me - уже выходила отдельным синглом 15 октября и сразу же стала № 1 в хит-парадах Великобритании, США и на многих стриминговых сервисах, собрав за 20 часов рекордные 34 миллиона просмотров на YouTube. А на сегодняшний день этот клип посмотрели уже 164 миллиона раз - гигантская цифра.

Очевидно, что и многие другие новые песни станут очень популярными. Ведь "30" - очень личный и драматичный диск, снова - балладный. И такая музыка, как правило, очень нравится женщинам. Да и мужчинам, старающимся их понять - тоже.

В альбоме очень много надрывных нот, щемящих и разрывающих души интонаций, а порой даже и следования вокальным традициям незабвенной Уитни Хьюстон. Есть в нем эпизодически и хоровые веяния музыки госпел, в частности, в треке I Drink Wine ("Я пью вино").

Но при этом это нежный, мудрый и горделивый альбом. И в то же время очень искренний, пронзительный и грустный.

Адель даже признавалась, что "думала о том, чтобы не выпускать его в таком виде, а записать какие-то другие, более нейтральные песни..." Но потом все-таки решила поделиться сокровенными переживаниями с поклонниками.

Отчего у релиза такое название? Именно в этом возрасте Адель, которой ныне 33, переживала развод со своим мужем, бизнесменом Саймоном Конекки, и тогда же была написана большая часть этих песен.

Кстати

Уже 21 ноября Адель выступит с новыми хитами, правда пока на телеканале ITV (Великобритания). Концерт будет называться An Audience With Adele ("Наедине с Адель").