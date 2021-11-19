Аналитики назвали самую популярную в России социальную сеть

Instagram лидирует в России по количеству пользователей среди социальных сетей. Однако по числу сообщений его значительно опережает "ВКонтакте", говорится в исследовании Brand Analytics.

По данным аналитиков, число активных авторов Instagram по итогам октября составило 38,1 миллиона. Это несколько ниже показателя прошлого года - 42,8 миллиона авторов, передает РИА Новости. В тоже время, отмечается, что по общему числу сообщений Instagram значительно уступает "ВКонтакте" и разрыв этот только увеличивается. "Объем опубликованного за месяц контента в Instagram снизился практически в два раза - с 265 миллионов сообщений в октябре 2020 до 135 миллионов в октябре 2021 года", - сообщили в Brand Analytics. И напротив, во "ВКонтакте" активность авторов за год практически не снизилась. В среднем в месяц на одного автора приходится 17,2 сообщения.

В целом топ-7 по числу активных авторов не изменился по сравнению с 2020 годом. После Instagram и "ВКонтакте", с резким снижением идут YouTube, "Одноклассники", TikTok, Facebook и Twitter.

Ранее было объявлено, что у TikTok появился конкурент - новая социальная сеть Octi. Она представляет собой платформу, в которой объединены метавселенные, дополненная реальность, цифровые монеты, а также NFT (уникальный криптографический объект на основе изображения или видео).