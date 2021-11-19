Байден: США изучают вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. "Это находится на рассмотрении", - цитирует РИА Новости американского лидера, ссылаясь на телеканал NBC News.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что тема участия США в Олимпиаде в Китае не поднималась на недавнем саммите Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Они не обсуждали тему Олимпийских игр, этот вопрос не стоял на повестке встречи", - отметила Псаки.

Напомним, во вторник издание The Washington Post распространило информацию о том, что Вашингтон планирует объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в ответ на приписываемые КНР нарушения прав человека. Если Байден поддержит это решение, то никто из представителей американских властей не посетит Игры. Однако на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.