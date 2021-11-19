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19 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. N 1940 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год"

Дата подписания 15 ноября 2021 г.
Опубликован 19 ноября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

В 2022 году максимальный размер пособия безработного составит 12 792 рубля

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2022 год:

для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице;

для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин