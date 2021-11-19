Дети-сироты смогут получить повышенное пособие по безработице

С 1 января 2022 года все дети-сироты смогут получать повышенное пособие по безработице.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в статью 341 закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

У безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей появляются новые социальные гарантии.

Все дети-сироты при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами, признаются впервые ищущими работу (ранее не работавшими).

Согласно закону, изменения касаются "условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".

Принятие закона позволит создать равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан.