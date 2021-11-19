Эксперт объяснил, на каких оборотах мотор максимально эффективен

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, какие обороты мотора можно считать оптимальными.

"Вообще есть два фактора, которые могут влиять на оптимальные обороты: это тип двигателя и характеристика крутящего момента. Как правило, дизельные моторы не любят высокие обороты. И обороты выше 3500-4000 уже являются нежелательными.

Для бензиновых моторов все несколько проще. И там можно двигаться на более высоких оборотах. Но я бы на самом деле ориентировался на характеристику крутящего момента. Обычно стоит смотреть на так называемую полку крутящего момента. То есть диапазон оборотов двигателя, в рамках которого кривая крутящего момента начиная, например с 70 процентов от максимума, нарастает до своего максимального значения. В случае нахождения в таких оборотах мотор будет максимально отзывчивым на действия водителя, а расход топлива не будет огорчать", - отметил эксперт.