Эндокринолог: Уровень сахара в крови влияет на тяжесть COVID

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Щетинина объяснила взаимосвязь между уровнем сахара в крови и тяжестью течения кронавируса. По ее словам, повышение сахара в крови - это нарушение углеводного обмена, которое сопровождается повреждением сосудов. Коронавирус также повреждает сосуды.

Внутренняя стенка сосудов становится более проницаемой при сахаре больше шести-семи миллимолей на литр. "Сахарный диабет страшен не сам по себе, он страшен осложнениями, которые необратимы при длительном некомпенсированном повышении сахара в крови", - рассказала Щетинина в интервью радио Sputnik.

В случае с коронавирусом, по словам эндокринолога, повреждаются не только легкие человека, но также страдает эндотелий - внутренняя стенка сосудов. Если сахар в крови повышен, дополнительное воздействие инфекции усугубляет ситуацию, пояснила Елена Щетинина, добавив, что организм может реагировать на COVID-19 дополнительным повышением сахара в крови.

Эксперт напомнила, что самая главная "таблетка" от сахарного диабета - это диета с ограничением углеводов. Применение лекарственных препаратов уже вторично. От коронавирусной инфекции, по ее словам, может защитить вакцинация и соблюдение необходимых мер предосторожности.

Ранее медики назвали диету, которая укрепит организм во время коронавируса. Отмечается, что в этот период лучше всего придерживаться средиземноморской диеты. В ней содержатся продукты, разжижающие кровь, витамин С и цинк, которые мешают размножению вируса.