Great Wall снова выпускает легковые авто. Представлена первая модель

Компания Great Wall старается не пропускать домашние мотор-шоу и, как правило, её стенды одни из самых богатых на премьеры. На автосалоне в Гуанчжоу, открывшемся 19 ноября, Great Wall показала первенца нового бренда Salon, с которым компания вновь попробует свои силы в сегменте легковых авто.

Легковушки Great Wall будет выпускать учреждённая на излёте 2020 года компания Shanghai Salon Zhixing Industrial Co. Её портфель будет состоять из электрокаров и водородомобилей. И машины эти будут недешёвыми: от 400 до 800 тысяч юаней (4.55 - 9.1 млн рублей). Первой моделью Salon стал пятиметровый седан Mecha Dragon с четырьмя лидарами, семью камерами и 12 ультразвуковыми радарами, которые обеспечивают работу автопилота, автоматическую парковку и обмен данными с дорожной инфраструктурой.

Известно, что седан укомплектован двумя электродвигателями мощностью 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Динамика Salon Mecha Dragon - 3.7 секунды до 100 км/ч.

Ёмкость аккумулятора - 115 кВт∙ч, что меньше, чем у Lucid Air, но всё равно по нынешним меркам немало: автономность составляет 802 км (по циклу NEDC, который куда лояльнее в оценке дальнобойности, чем европейский WLTP, и тем более, чем американский EPA).

Интересно, что зарядка новинки рассчитана под пока ещё несуществующий стандарт терминалов - до 480 кВт. За 10 минут можно "подзаправиться" на 400 км.

В производство Salon Mecha Dragon же в 2022 году. К заказу доступна "приветственная" версия модели, партия которой лимитирована 101 экземпляром по 480 тысяч юаней каждый (5.46 млн рублей).

Фото: www.autohome.com.cn