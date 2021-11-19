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19.11.2021 04:40
Рубрика: Общество

Инфекционист оценил необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител

Титр антител в 500 Bau/мл может быть достаточным для защиты организма от коронавируса. Такое мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, такие высокие показатели антител могут быть только у вакцинированных граждан.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Малышев добавил, что вопрос о количестве антител, необходимом для защиты от COVID-19, до сих пор обсуждается. Принято решение о вакцинации через шесть месяцев после прививки или перенесенного коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее глава НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследования, согласно которым для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. При показателе в 500 и выше человек, по словам ученого, может чувствовать себя в безопасности.

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