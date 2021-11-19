Как обнаружить скрытую камеру с помощью iPhone

Владельцы смартфонов линейки iPhone 12 и iPhone 13 могут выявлять скрытые камеры с точностью до 89%, заявили исследователи из Азии.

Дело в том, что в этих аппаратах применяется технология LIDAR, которая определяет расстояние до объекта с помощью света. Более подробно о ней "РГ" рассказывала в обзоре iPhone 12 Pro.

С помощью LIDAR можно обнаружить скрытые в помещениях камеры. Техника получила название LAPD (Laser-Assisted Photography Detection - обнаружение фотографий лазером". Фактически, камера iPhone ищет необычные отражения в сканируемой области и таким образом определяет, установлена ли там скрытая камера.

Ученые заявили, что планируют открыть код своего приложения для всех желающих, поэтому в будущем у владельцев "яблочных" устройств появится возможность искать скрытые камеры в помещениях.