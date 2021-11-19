Постановление правительства Кировской области от 18 ноября 2021 года № 619-П "О внесении изменений в постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П и от 15.11.2021 № 613-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1:

1.1.1. Подпункт 1.2.4.5 подпункта 1.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"сотрудников экстренных оперативных служб, правоохранительных органов при входе и нахождении на территориях, в зданиях, строениях, сооружений (помещениях в них), где осуществляют деятельность органы государственной власти Кировской области, их территориальные органы (подразделения), органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подведомственные указанным органам организации, в связи с исполнением указанными лицами их должностных (служебных) обязанностей".

1.1.2. Подпункт 1.2.4-1.1 подпункта 1.2.4-1 изложить в следующей редакции:

"1.2.4-1.1. Для граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими Российской Федерации:

действующий QR-код, сформированный до 08.11.2021 на Едином портале, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - QR-код, сформированный до 08.11.2021);

медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), по формам, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - сертификат COVID-19), содержащий QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - информационный ресурс) сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - сведения о завершении вакцинации и (или) перенесенном заболевании)".

1.2. Пункт 9-1 изложить в следующей редакции:

"9-1. Кировскому областному государственному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" оказывать гражданам в МФЦ услугу по печати сертификата COVID-19 в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, по предварительной записи и в порядке живой очереди".

1.3. Подпункт 10.1 пункта 10 исключить.

1.4. Подпункт 11.3 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.3. Во взаимодействии с министерством социального развития Кировской области, министерством информационных технологий и связи Кировской области обеспечить выполнение требования абзаца второго пункта 5 порядка ведения медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)".

2. Внести в постановление Правительства Кировской области от 15.11.2021 № 613-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П" следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что до дня вступления в силу подпункта 4 пункта 3 порядка ведения медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)" (далее - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н), не применяются следующие положения постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" (в редакции настоящего постановления):".

2.2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"подпункта 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу подпункта 4 пункта 3 порядка ведения медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу с 22.11.2021.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







