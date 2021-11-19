Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2021 года № 814 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 19 ноября 2021 г. № 23-00-08/5-18517-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 1 декабря 2021 г. до 0 часов 00 минут 18 января 2022 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 1 декабря 2021 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 18 января 2022 г.";

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Установить, что в период действия режима "Повышенная готовность" на территории Краснодарского края:

1) посещение гражданами деловых мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, проведение которых не приостановлено настоящим постановлением, официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, плавательных бассейнов, тренажёрных залов, тренировочных залов, фитнес-центров допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COV1D-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) посещение гражданами организаций (объектов) розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций), общественного питания, по оказанию бытовых услуг населению, торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) с 15 декабря 2021 г. государственным органам Краснодарского края и рекомендовать федеральным государственным органам, органам местного самоуправления с учетом постановления главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 12 октября 2021 г. № 14 "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям" обеспечить доступ государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в административные здания данных органов при наличии у указанных лиц QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

5. Постановление вступает в силу с 22 ноября 2021 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







